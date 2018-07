Tanto faz a variedade, você encontra ambas "produzindo". Danilo da Rocha, da Viveiro Rosário, em Rosário do Ivaí, no Paraná, vende uma híbrida média (1,20 m), produzindo, por R$ 50. Se escolher a certa, você compra, planta e colhe, no mesmo dia, 4 kg de jabuticaba. A híbrida produz o ano todo, exceto no inverno. Uma sabará de 2 m, produzindo, custa R$ 500. Tem diferença de sabor? "As duas são doces, mas é como comer brigadeiro e beijinho", diz Danilo. Ser híbrida ou não, quem sabará? Naquele dia minha maior preocupação era desviar dos fiscais, me perseguindo de moto mandando pedir autorização para fazer a reportagem.

