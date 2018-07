''Será a Copa do continente africano''

A semana vai ser agitada na África do Sul. A Fifa mudou temporariamente para lá seu quartel-general e vai, dentre outros temas, discutir os incidentes durante a repescagem para a Copa, em especial a disputa entre Argélia e Egito, o erro gritante da arbitragem no jogo entre França e Irlanda, além do novo escândalo de apostas que atingiu o futebol europeu. O ponto alto, porém, será na sexta-feira, com o sorteio dos grupos para a Copa. Nesse dia, os olhares do mundo estarão todos voltados para o país. E terão uma visão agradável, garante Yusuf Omar, cônsul sul-africano em São Paulo. "Vamos mostrar que estamos preparados para realizar a Copa"", garante.

Simpático, bem-humorado, cortês, Omar tem no sorriso um companheiro quase inseparável. E não apenas pelo viés diplomática. Falar de Copa do Mundo, seleção brasileira e sobre os Bafana Bafana - como a seleção do seu país é chamada - o deixa empolgado.

Futebol é um dos temas preferidos de Omar. Tema do qual fala com conhecimento de causa. Antes de seguir a carreira diplomática, foi treinador de goleiros de equipe universitária e até das categorias de base da seleção sul-africana.

"Cheguei a treinar dois goleiros que, depois, jogaram pelos Bafana"", contou ao Estado durante a entrevista no consulado, exibindo orgulhoso pasta com recortes de jornais, já um tanto amarelados, com reportagens das quais foi protagonista em seus tempos de bola.

A carreira acabou precocemente, encerramento diretamente ligado aos amargos e duros tempos do Apartheid. "Com 28 anos, fui suspenso por toda a vida por ter agredido um árbitro branco que me ofendeu"", revelou. Arrependeu-se? "Faria de novo"", afirmou Omar, resoluto, num raro momento em que o sorriso desapareceu de seu rosto.

O sorriso logo volta. É só falar da Copa que seu país organiza. Omar apanha uma vuvuzela (a ensurdecedora corneta assoprada durante os jogos) na prateleira, faz menção de tocar, mas prefere falar. Para dizer que não tem dúvida de que vai dar tudo certo. "Estamos resolvendo nossos problemas. O caminho é longo, mas somos um povo forte."" A Copa, diz, é importante não apenas para a África do Sul. "Não queremos fazer uma Copa melhor que as outras. Queremos fazer a Copa do continente africano."

Qual o significado da Copa do Mundo para a África do Sul?

Olhamos para além da Copa. Internamente, pretendemos, e já estamos fazendo isso, melhorar a infraestrutura do país e a vida dos sul-africanos. A Copa deixará um legado permanente. O Mundial também vai nos permitir apresentar a África do Sul para o mundo.

Em que sentido?

Quando se fala em África, a ideia que vem à mente do estrangeiro é o safári. O país é muito mais do que isso. Assim como o Brasil não é só carnaval e futebol, a África do Sul tem mais do que leões e elefantes (o país tem grandes reservas de minerais, sobretudo ouro, diamante e carvão, e a agricultura está progredindo). Somos mais fortes do que pensam.

Quantos turistas estrangeiros são esperados durante a Copa?

Entre 450 mil e 500 mil, mas pensamos além disso. Esperamos receber pelo menos 10 milhões de turistas estrangeiros em todo o próximo ano.

Mas há problemas graves, como a violência

Existem, mas não escondemos. Encaramos nossos problemas de frente e estamos trabalhando para dar segurança a todos que forem à Copa.

O futebol, tem qual importância para o momento atual da África do Sul em termos sociais?

Diria que o futebol é o esporte preferido das pessoas. Mas o rúgbi e o críquete são fortes. O importante é que o esporte é agente de união do povo.

O senhor fala em união, mas há uma divisão nesses esportes ...

Vamos dizer que o futebol é o esporte preferido dos negros, o rúgbi dos brancos e o críquete, dos africânderes. Mas isso está mudando, com o fim do apartheid. Hoje, temos negros na seleção de rúgbi. Aliás, sempre que uma seleção ou esportista representa a África do Sul, todos, negros e brancos, se unem.

Gastou-se muito dinheiro na construção e reforma de estádios (cerca de US$ 5 bilhões), dinheiro público, e há o risco de se tornarem elefantes brancos após a Copa...

Para que isso não ocorra, se optou por projetos multiuso. Vou dar dois exemplos: o Soccer City é para futebol, atletismo, shows. O Ellis Park é para futebol, rúgbi, atletismo, críquete, entre outras atividades.

Qual sua relação com o esporte?

Fui treinador de goleiros de uma universidade e até das seleções menores. Treinei dois goleiros que chegaram aos Bafanas Bafanas. Escrevi um livro sobre goleiros.

E por que deixou o futebol?

Com 28 anos, fui suspenso por toda a vida por ter agredido um juiz. Ele era branco, me ofendeu e apanhou. Se eu me arrependi? Faria de novo.

O que achou da volta de Parreira para a seleção sul-africana?

Quer que eu fale como diplomata ou como técnico de goleiros? Vou falar como ambos. Foi um boa solução a volta do Parreira. O Joel, infelizmente não deu certo. O Parreira é experiente e conhece os atletas.

E o que a África do Sul pode fazer?

Não iremos tão longe quanto o Brasil, mas passaremos para a segunda fase. Quero que os Bafanas façam sucesso, mas minha seleção é o Brasil. Minha só não, dos africanos.

Há grande desconfiança sobre a capacidade de a África de organizar a Copa...

Não estamos preocupados com isso, nem com comparações. A última foi na Alemanha. Não queremos fazer uma Copa como a da Alemanha. Queremos fazer a Copa da África, do continente africano. Com nossa alegria, determinação, força. E vamos fazer.