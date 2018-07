Serenidade agora

O bom humor de Alanis tem explicação: nos dois últimos anos ela se casou e teve o primeiro filho (mais de uma década de dedicação ao budismo também ajuda).

E já no primeiro single do álbum, 'Guardian', a canadense promete cuidar para sempre de uma pessoa muito especial.

A balada de piano

'Havoc' e a eletrônica 'Woman Down' são outros frutos da parceria com Guy Sigsworth, que produziu o álbum anterior, 'Flavors of Entanglement', e já trabalhou com Madonna e Björk.

Essas canções, claro, entram no repertório. Mas, se depender dos últimos shows de Alanis pela Europa e Estados Unidos, ela continua sabendo o valor do clássico 'Jagged Little Pill' e de toda a raiva despejada no álbum lançado em 1995.

É dele que vem a maior parte das músicas do repertório, como 'Ironic', 'You Oughta Know', 'You Learn' e 'Head Over Feet'. Uma boa notícia para quem aprecia também os sentimentos menos louváveis de Alanis. Taís Toti

Credicard Hall (7.504 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro. 2846- 6010. Dom. (2/9), 20h, 2ª (3/9), 21h30. R$ 50/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.