Sérgio Amaral terá alta hospitalar neste domingo

Sérgio Amaral sofreu um corte profundo de 15cm na cabeça após bater de frente com uma moto. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira na BR-414, entre as cidades de Corumbá e Cocalzinho, num trecho próximo ao Salto de Corumbá (GO). No choque, morreu no local Ari Rodrigues da Silva, de 43 anos, diretor do presídio de Formosa (GO).

O diplomata foi socorrido por uma casal, depois internado no Hospital de Urgências de Anápolis. E, além do corte, seguido de sangramento e sutura, o diplomata passou por transfusão de sangue, exames de raios-x e tomografia.

Internado no quarto 11 da enfermaria, já recebe visitas de amigos e familiares no hospital, que é público, tem 84 leitos, 100% de taxa de ocupação, atende pacientes de 46 municípios, a maioria vítima de acidentes de trânsito.

Para os médicos, Sérgio Amaral relatou que vinha de Brasília (DF) para Pirenópolis, onde tem uma casa e passaria o final de semana. Foi na estrada de mão dupla, disse ele, que o farol da moto apareceu de repente, em zigue-zague. O choque foi inevitável porque ele e o motociclista desviaram, simultaneamente, para o mesmo lado, o esquerdo.

Boletim médico, divulgado na tarde de sábado (5), indicou que Sérgio Silva do Amaral permaneceu lúcido e mantido sob internação por precaução médica. Também revela que não ocorreram danos ao crânio, nem ao sistema nervoso, tórax ou abdômen, constataram os exames.