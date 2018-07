Sérgio Cabral evita falar sobre acidente com bonde O governo do Estado do Rio de Janeiro está tentando se eximir da responsabilidade sobre o acidente com o bondinho de Santa Teresa e jogar a culpa pela tragédia no condutor do veículo, Nelson Correia da Silva, 57 anos. Com 35 anos de experiência e personagem querido do tradicional bairro do centro do Rio, o motorneiro foi um dos cinco mortos no acidente, que deixou outros 57 feridos, 13 ainda internados em hospitais da cidade.