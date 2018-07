Sérgio Cabral: ''Voto de Blatter está garantido''

O Rio diz ter garantido os votos dos principais nomes ligados ao futebol dentro do COI. O governador Sérgio Cabral afirmou, ontem, que recebeu a confirmação do apoio do presidente da Fifa, Joseph Blatter, também integrante do COI.

Cabral garantiu que outro voto certo é do presidente da Confederação Africana de Futebol, Issa Hayatou. O dirigente tem amplos poderes na África e é a esperança para tentar conquistar a simpatia de outros representantes da região.

De acordo com analistas, a África, por não ter um concorrente próprio, pode ser decisiva na disputa. Hayatou deve ainda a João Havelange, ex-presidente da Fifa, a participação que a África tem hoje na Copa do Mundo e, de certa forma, até a ida do Mundial para a África do Sul em 2010. Agora seria a hora de retribuir os favores de mais de 20 anos.

Cabral afirmou, ainda, que Blatter não ficou irritado com o fato de ter sido deixado de lado pelas autoridades, que se apressaram em deixar o Rio para ir até a Dinamarca. "Ele disse que compreendia, falou que nós já havíamos conquistado a Copa e o mais importante agora era conseguir a Olimpíada", declarou Cabral.

Na tentativa de conquistar votos africanos, representantes do Rio confirmaram que a aproximação entre o Brasil e os países do continente também ocorre por meio de programas de cooperação que os brasileiros oferecem aos africanos. A declaração de votos pela candidatura do Rio causou impacto negativo no COI.

Ontem, a um pequeno grupo de jornalistas, o presidente do COI, Jacques Rogge, assegurou não haver risco de corrupção na eleição para 2016. "Posso garantir." Em escolhas anteriores, a falta de regras de relacionamento do COI com as cidades permitiu compra de votos, favores e até o envio de prostitutas aos quartos de hotéis dos integrantes da entidade.

POLÍTICA EXTERNA

Na tentativa de buscar votos, a delegação brasileira não disfarça que segue os passos de sua política externa para obter apoios. Para uma veterana integrante do COI, a venezuelana Flor Izava, o Rio é a cidade com as melhores chances de levar os Jogos para a América do Sul. "Qualquer um com sensatez votaria pelo Rio", comentou. "Mas o grande problema é que o mundo não é feito de pessoas com sensatez."