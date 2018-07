Sérgio Duarte Mamberti é o novo presidente da Funarte O ministro da Cultura, Juca Ferreira, anunciou hoje, em entrevista coletiva, que o ator santista Sérgio Duarte Mamberti foi nomeado o novo presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte). Mamberti vai deixar a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que ocupava desde o início da gestão de Gilberto Gil, em 2003. O santista assume em substituição a Celso Frateschi, que saiu da Funarte em outubro alegando uma espécie de conspiração, contra si, de servidores da instituição e de determinados veículos de imprensa. Frateschi também denunciou falta de apoio do atual ministro Juca Ferreira. Famoso nacionalmente na TV como o Tio Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum, Mamberti é do Partido dos Trabalhadores (PT) e um dos mais atuantes politicamente do teatro paulistano. Foi o anfitrião do casal Julian Beck e Judith Malina nos anos 1970, quando estes foram presos e deportados. Na noite em que pediu demissão, Frateschi divulgou uma carta intitulada "O transatlântico fantasma", em que afirmava que não resistiria ao "movimento articulado de alguns funcionários e de alguns setores do Ministério da Cultura para desestabilizar minha gestão na presidência da Funarte". Secretário de Cultura de São Paulo na gestão de Marta Suplicy e nas duas administrações do prefeito Celso Daniel em Santo André, Frateschi assumiu a Funarte em abril do ano passado, nomeado pelo então ministro da Cultura Gilberto Gil para o lugar do também ator Antônio Grassi.