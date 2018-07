Sérgio Reis é internado em MG após acidente em show O cantor Sérgio Reis foi internado na manhã deste domingo no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte (MG), após ter sofrido uma queda do palco em um festival de música realizado no município mineiro de Três Marias. A assessoria de imprensa do hospital deve realizar coletiva de imprensa daqui a pouco para comunicar oficialmente o estado de saúde do artista, que caiu do palco enquanto cantava a música "Panela Velha".