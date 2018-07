Sérgio Reis perde a consciência, cai e fratura costelas

Sérgio Reis cantava o sucesso "Panela Velha" quando despencou repentinamente de uma altura de 2,2 metros, durante apresentação em um festival de música que comemorava o aniversário da cidade mineira, no Terminal Turístico Praia Mar de Minas. Sérgio Reis chegou a ser atendido no hospital São Francisco, em Três Marias, onde passou por exames, antes de ser transferido para o Mater Dei, em Belo Horizonte, onde deu entrada às 7h30 deste domingo.

"Ele disse que percebeu a vista escurecendo antes de cair", afirmou o médico. O cantor, que tem histórico de problemas cardíacos, permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) para apuração das causas da perda de consciência.

Uma das possibilidades é justamente a ocorrência de uma arritmia cardíaca. Por esse motivo, explicou Anselmo Moura, o coração do cantor está sendo monitorado. Com a queda, Sérgio Reis fraturou duas costelas e teve uma contusão no ombro, lesões sem maiores gravidades.

Em nota, o hospital informou que, "na admissão, o cantor e compositor se apresentava consciente e movimentando os quatro membros". Foi feita uma tomografia computadorizada de crânio, cujo resultado foi normal, e um raio X de tórax. Este exame constatou a fratura de duas costelas no ombro direito. A nota afirma ainda que "está sendo realizada uma série de exames para tentar identificar a causa do mal súbito que culminou com a queda do paciente", que pode deixar a UTI amanhã, 5 de março. Ele pode ter alta até terça-feira caso seu quadro permaneça estável.

Há dois anos, o sertanejo precisou implantar um stent no coração após ser internado com um quadro de angina. Em 2002, Sérgio Reis já havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).