Sérgio Viotti estava em coma desde dia 1º, diz hospital O ator e diretor Sérgio Viotti, que morreu hoje em São Paulo, havia deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 1º de maio, mas estava em coma não-induzido. A informação é do Hospital Samaritano, que confirmou a morte de Viotti. Ele mantinha os sinais vitais estáveis, sem sinais de processo infeccioso. O falecimento ocorreu devido a uma parada cardiorrespiratória. De acordo com o hospital, o paciente foi internado no dia 19 de abril em estado grave, após sofrer um ataque cardíaco.