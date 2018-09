Sergipe registra quinta morte por meningite De janeiro até agora, cinco pessoas morreram vítimas de meningite meningocócica em Sergipe. O caso mais recente foi de uma criança de 9 anos, moradora da cidade de Cristinapólis, a 115 quilômetros de Aracaju. Neste ano, na Bahia, já foram registrados 30 casos da doença. Mas, de acordo com o chefe do setor de infectologia do Hospital de Urgência de Sergipe, Marco Aurélio, o óbito em Cristinápolis foi um fato isolado. "Não há nenhuma ligação com os casos que estão acontecendo na Bahia", afirmou.