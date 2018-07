Série da BBC Brasil mostra 'fissuras' dos EUA que vão às urnas

No coração da "América" - e na sua superfície com igual intensidade - forças políticas disputam para fazer valer visões opostas do país que desejam.

No dia 6 de novembro, em exatamente uma semana, essas forças se medirão na que promete entrar para o rol das eleições mais disputadas da história americana recente.

Americanos - de fato e de direito, negros e brancos, gays, mulheres, pobres, ricos - aguardarão com ansiedade o resultado das urnas.

É deles que a divisão está mais perto.

Neste ano eleitoral, temas relevantes e polêmicos fizeram manchetes: economia, desemprego, imigração, casamento gay, aborto e direitos das mulheres, para citar alguns.

Mas no calor da campanha, muitas vezes as sutilezas foram ignoradas e as nuances, desconsideradas.

"A nuance é uma coisa que tem sido mal utilizada neste ano eleitoral", afirmou Christopher Thornberg, entrevistado pela BBC Brasil em Los Angeles para a primeira reportagem da série.

Na sequência de reportagens que publicamos a partir desta terça-feira, convidamos o leitor a se aproximar destes temas e olhar para os rostos de quem são mais intimamente tocados por eles.

Roteiro

Nossos entrevistados estão em dois Estados que são, por si só, quase "países dentro de um país": a Califórnia e o Texas.

Ao longo da semana, viajaremos para a cidade americana com o mais alto índice de desemprego e para o Estado onde metade da população tem acesso precário à saúde.

Compartilharemos a realidade de convivência dos imigrantes ilegais com a deportação e a esperança dos jovens que ganharam uma chance de "sair das sombras" da clandestinidade.

Conheceremos a história de grupos que lutam por igualdade e direitos civis em um país onde os consensos políticos são cada vez mais difíceis de alcançar.

São dilemas que o próximo presidente, a ser eleito no dia 6 de novembro, herdará.

Neles, os mais pessimistas verão um sinal da inviabilidade da democracia americana. Mas em um país de interesses tão diversos, não falta quem identifique aqui o pulsar da vibrante sociedade civil americana.

"Se você pensar o que é a história da América, é a história de diferentes grupos de pessoas batendo na porta e dizendo que também somos americanos", refletiu o professor universitário de História e ativista gay Blake Ellis, que vive em Houston, no Texas.

"Seja o voto feminino, os direitos para os afroamericanos, os escravos, as comunidades de imigrantes, os jovens, os ativistas pelo fim do trabalho infantil, qualquer que seja a luta: esse é um país que caminha para o progresso", acrescentou.

Estrada esburacada

Se é este o caso, há poucas dúvidas de que se trata de uma estrada nada plana.

Se as pesquisas de opinião estiverem corretas, estas serão as eleições americanas mais polarizadas entre um eleitorado masculino e branco, de um lado, e outro composto por negros, mulheres e minorias, de outro.

As mesmas pesquisas indicam que o candidato à reeleição, Barack Obama, levaria a Casa Branca se as eleições fossem hoje - mas poderia ficar atrás do rival, o republicano Mitt Romney, no voto popular.

O mundo já conhece essa história: o ex-presidente George W. Bush, que levou a Casa Branca mesmo ficando 500 mil votos atrás de Al Gore em 2000, nunca conseguiu afastar completamente as acusações de que encabeçava um governo ilegítimo.

A "América" continuará dividida e esta série procura lançar luz sobre algumas destas fissuras.