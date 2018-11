Série de assaltos deixa motoristas em pânico no Rio Uma série de assaltos hoje à tarde deixou em pânico motoristas que passavam pela Linha Vermelha e pela Avenida Perimetral, duas das principais vias expressas do Rio de Janeiro. De acordo com informações da 17ª Delegacia de Polícia (São Cristóvão), onde as ocorrências foram registradas, pelo menos dois motoristas tiveram seus carros levados por bandidos na Linha Vermelha, na altura do bairro Caju, zona norte da capital fluminense. Na avenida Perimetral, no centro, foram roubados três veículos e uma moto.