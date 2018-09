Série de ataques na Índia deixa pelo menos 40 mortos

Pelo menos 40 pessoas morreram e várias ficaram feridas em uma série de ataques nesta quarta-feira em Mumbai (antiga Bombaim), capital financeira da Índia, segundo as autoridades locais. Informações publicadas no site do jornal Times of India afirmam que 80 pessoas morreram e 250 ficaram feridas, mas esses números ainda não foram confirmados. Segundo a polícia, atiradores abriram fogo em pelo menos sete pontos diferentes da cidade, entre eles dois hotéis de luxo (Taj Mahal Palace e Oberoi), a principal estação de trem e um restaurante freqüentado por turistas. Também ocorreram ataques perto de dois hotéis e em um hospital. Há relatos ainda de pelo menos duas suspeitas de ataques com granadas. "Ataques terroristas" A polícia afirmou que os incidentes parecem ter sido "ataques terroristas coordenados" e que os atiradores, ainda não identificados, usaram armas automáticas e granadas. "Os terroristas usaram armas automáticas e, em alguns casos, granadas", disse o comissário de polícia do Estado de Maharashtra, AN Roy. Segundo correspondentes da BBC em Mumbai, a situação ainda está confusa. Um correspondente da BBC que está em frente ao Hotel Oberoi disse que dois atiradores estão dentro do prédio e mantêm pelo menos 40 hóspedes no local. O membro do Parlamento Europeu Sajjad Karim, que está em Mumbai, disse à BBC ter visto um atirador abrir fogo no lobby do hotel Taj Mahal Palace. Karim disse ter visto pessoas tombando antes de correr para um restaurante, que teve as portas trancadas com barricadas para impedir a entrada dos atiradores. "Tudo o que eu vi foi um homem a pé, carregando um tipo de metralhadora e depois começando a atirar", disse Karim. Nos últimos meses, várias cidades indianas foram alvo de ataques a bomba que deixaram diversos mortos. A polícia relacionou a maioria desses ataques a militantes islâmicos. Também foram presos extremistas hindus. Em julho de 2006, Mumbai foi alvo de uma série de ataques coordenados que deixaram quase 190 mortos e mais de 700 feridos. Naqueles ataques, bombas foram detonadas em trens nos horários de maior movimento. A polícia indiana acusou a agência de inteligência do Paquistão de estar por trás do planejamento daqueles ataques, executados por militantes islâmicos. O Paquistão negou as alegações. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.