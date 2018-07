Série de explosões em Bagdá deixa mais de 30 mortos

Pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em uma série de explosões em Bagdá neste domingo, segundo a polícia local. No sul da capital iraquiana, a explosão de um carro-bomba deixou pelo menos 12 mortos. O ataque ocorreu no final da tarde, pouco antes do horário da refeição que é realizada depois de um dia de jejum no Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Segundo o correspondente da BBC em Bagdá, Hugh Sykes, militantes costumam lançar ataques neste horário durante o mês do Ramadã, quando as ruas estão cheias de pessoas comprando comida nos mercados. Novos ataques Mais tarde, depois do horário da refeição, duas outras explosões atingiram o distrito de Karrada, no centro de Bagdá. Segundo o correspondente da BBC, a polícia afirmou que pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas nesses dois ataques. No início do dia, um ataque com carro-bomba no oeste da cidade já havia deixado um morto. De acordo com o correspondente da BBC, o Exército iraquiano afirma que a violência aumentou em Bagdá nas duas últimas semanas. Foram realizados diversos atentados a bomba no centro da capital, além de ataques violentos em outras partes do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.