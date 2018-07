Série 'mais exigente dos EUA' dura 75 minutos

A sessão dura 75 minutos e alterna exercícios cardíacos de alta intensidade, posturas de garça e exercícios para fortalecer o tronco. Um dos exercícios faz a turma manter uma posição de tábua depois de uma série de saltos, agachamentos e flexões.

Em outro, os alunos se esforçam para percorrer a sala em círculos sobre as mãos e os pés, com os corpos paralelos ao chão e os pés em cima de discos roxos deslizantes do tamanho de pratos. Tudo sob uma temperatura ambiente de 40°C. "Vocês estão rastejando pelo deserto em busca do oásis de um corpo melhor", diz Loren aos alunos. / NYT