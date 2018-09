Série teen estreia no Boomerang

Pretty Little Liars, série que chega ao Brasil nesta quarta-feira, às 20 horas, no Boomerang, já foi comparada a Gossip Girl e chegou a ser chamada de Desperate Housewives para adolescentes. Não é para menos.

Baseada em uma série de livros, da autora best-seller Sara Shepard, a trama conta a história de quatro garotas de 16 anos que se veem no centro de um grande mistério: um ano após o desaparecimento da amiga Alison (Sasha Pieterse), a manipuladora e vingativa líder do colégio - alguma semelhança com Blair (Leighton Meester) de Gossip? -, as quatro amigas - Aria (Lucy Hale), Hanna (Ashley Benson), Spencer (Troin Bellisario) e Emily (Shay Mitchell) -, perdem contato até começarem a receber mensagens estranhas de uma tal "A", que sugerem que Alison as observa e conhece detalhes íntimos da vida de cada uma. Qualquer semelhança com a garota do blog, que tudo vê em Gossip Girl, também é mera coincidência.

Lindas e fashion, as garotas de Pretty Little Liars também sofrem, como qualquer adolescente que se preze: Aria, por exemplo, acaba de voltar da Europa e não consegue esconder a mágoa pela infidelidade do pai, que traiu sua mãe com uma de suas ex-alunas do colégio. Hanna, ex-gordinha que virou a garota mais popular da escola vira e mexe volta a comer como louca e tem lapsos de cleptomania. Spencer tem um caso com o noivo da irmã.

Já Emily, atleta estrela da escola, parece ser a mais normal e seu único segredo é esconder uma atração pela vizinha.

Apesar das comparações, nos Estados Unidos, a série caiu no gosto do público feminino de 12 a 34 anos e já garantiu uma segunda temporada.