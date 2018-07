Serpente mata estudante no zoológico de Caracas

Um estudante que trabalhava em um zoológico em Caracas, na Venezuela, foi morto por uma serpente de mais de três metros. O administrador do zoológico Parque del Este disse que o estudante Erick Arrieta não tomou as precauções necessárias ao entrar na cova da cobra durante o turno da madrugada de sábado. A píton asiática picou o estudante e em seguida o enroscou, sufocando-o. Os colegas de trabalho só descobriram o incidente no dia seguinte, quando a cobra tentava devorar o corpo de Arrieta. Segundo o jornal venezuelano El Universal, Arrieta, de 29 anos, havia dito a colegas que pretendia "domesticar" o animal. Estudante do último ano de biologia, ele trabalhava no zoológico durante as suas férias desde 1999. O zoológico, que estava fechado ao público, voltou a abrir suas portas nesta terça-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.