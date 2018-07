Serpentina provoca blecautes no Carnaval de Salvador O uso de serpentina metálica, acessório utilizado por foliões durante o Carnaval, provocou duas interrupções no fornecimento de energia elétrica durante a primeira noite do Carnaval em Salvador, na quinta-feira, segundo informações da Coelba, concessionária distribuidora de energia que atende a Bahia.