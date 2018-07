Serpro corrige problema em sistema de emissão de CNH

De acordo com nota, uma falha de comunicação entre a base de dados e a aplicação foi o que causou a pane no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach). Segundo o Serpro, o problema não afetou a integridade das informações. A falha começou no início da madrugada e atrapalhou também o funcionamento do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e o Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf).

Segundo o Detran de São Paulo, a falha afetou parcialmente o trabalho em todas as unidades do Estado, impossibilitando serviços que exijam consulta ou validação ao banco de dados nacional. Já no Rio, apenas a emissão de documento para veículos aprovados em vistoria funcionou hoje.