Serra: abertura da Copa em SP é 'praticamente certa' O governador do Estado de São Paulo, José Serra, disse hoje considerar "praticamente certo" que o jogo de abertura da Copa de 2014 será realizado na capital paulista. Depois de um almoço no Palácio dos Bandeirantes com o presidente da Fifa, Joseph Blatter, o governador afirmou que, se confirmada a abertura em São Paulo, o jogo deve acontecer no Estádio do Morumbi. Serra afirmou ainda que os gargalos de infraestrutura, principalmente no setor de transportes, serão solucionados até a competição. De acordo com o governador, Blatter elogiou o projeto da cidade para a Copa. Uma delegação da Fifa começou hoje um roteiro pelas capitais brasileiras candidatas a sediar jogos do torneio. Até o dia 7, serão visitadas 17 capitais. Dessas, 12 sediarão alguma partida, afirmou hoje Blatter. Serra defendeu que a final da Copa seja realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. "Temos contas a acertar desde 1950", disse o governador, em referência à final da Copa de 50, quando o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pelo Uruguai no Rio de Janeiro. Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter avisado que não repassará recursos para obras nos estádios para a Copa, foi a vez de Serra afirmar o mesmo sobre os recursos estaduais. "Em São Paulo, quem pagará pelos estádios serão os clubes de futebol". O governador disse que, se a reforma no Estádio do Morumbi for concluída conforme o planejado, não será preciso construir um novo estádio no Estado. Nem mesmo o conturbado trânsito de São Paulo deve atrapalhar os planos de abrigar na cidade jogos da Copa. Segundo o governador, o Estado, em parceria com a Prefeitura, cuidará de obras viárias como a ampliação do metrô. "Garantimos, da parte do poder público, toda a infraestrutura". Para Serra, a reforma do aeroporto de Viracopos e a ampliação do aeroporto de Guarulhos devem dar conta do volume de passageiros que chegarão no Estado para a Copa. "A grande solução será Viracopos, que pode aumentar em até 30 vezes o volume de passageiros que recebe." Para que os turistas façam o trajeto entre os aeroportos e a capital, Serra disse que a extensão do anel viário de Campinas até Viracopos estará pronta até 2014. "Por via rodoviária, será fácil chegar nos aeroportos. Estamos na expectativa de fazer, junto ao governo federal, um trem que vá até Viracopos". Crise Serra disse que a crise econômica mundial não afetará nos investimentos governamentais em infraestrutura para a Copa, já que os contratos já estão fechados. Blatter, que não deu entrevistas, comentou em seu discurso, em português e sem ler, que o efeito da crise seria tornar ainda mais necessárias as "emoções" proporcionadas pelo futebol. "Nesse momento de crise, precisamos de emoções. Pode algo dar mais emoção do que o futebol?". Nesta tarde, o governador acompanha Blatter, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e integrantes do Comitê Organizador da Copa, do qual faz parte Pelé, a uma visita ao Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu.