Serra acusa agência de rating de atuar para especulador

Ele também não poupou o Merrill Lynch, afirmando que é uma instituição "muito mal-administrada e de pouca confiabilidade". O banco norte-americano de investimento, vendido recentemente, é, segundo Serra, detentor de papéis da dívida de precatórios do governo paulista.

"A Austin Rating já errou tanto, meu deus do céu, eu não sei nem como continua aberta e ainda não faliu. A Austin Rating deve estar preocupada com os especuladores internacionais, por exemplo a Merrill Lynch. Em todo esse mercado de precatórios tem muita especulação", afirmou o governador a jornalistas após cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Os comentários de Serra, pré-candidato à sucessão presidencial, foram feitos a partir de uma pergunta sobre a ameaça da agência Austin Rating de rebaixar a nota de crédito do governo de São Paulo se o Congresso Nacional aprovar novas regras para o pagamento de precatórios.

Os ratings das agências medem o risco de inadimplência e são vistos como parâmetro na concessão de empréstimos e, em última instância, na fixação de juros.

O governador disse que não passa de folclore acreditar que o negócio de precatórios --dívidas resultantes de decisões judiciais-- envolve a "viúva" que deixou de receber os recursos.

"O fundamental aí são os investidores, grandes escritórios que compraram papéis de precatórios a um preço muito baixo", disse Serra, citando que o Merrill Lynch comprou "1 bilhão", (sem informar a moeda).

Serra ainda acusou as agências de risco de "servir a esse pessoal". "Possivelmente um funcionário de terceira categoria que está atendendo à pressão de algum grande investidor internacional. Confirma a profunda incompetência dessa agência e das outras que costumam emitir sentenças a respeito de países no mundo e seus fracassos históricos são verdadeiramente antológicos."

O Congresso analisa uma proposta que coloca uma espécie de teto para o pagamento de precatórios por Estados e municípios.

(Reportagem de Carmen Munari)