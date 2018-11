Serra admite que oposição busca um caminho de atuação

"É natural que no período posterior (à eleição) haja uma reacomodação, até que se encontre o caminho de atuação, isso é mais ou menos natural. Até o PT teve crises após as eleições presidenciais em outro período", disse Serra a jornalistas após reunir-se com o vice-presidente da República, Michel Temer, em Brasília.

Partidos de oposição ao governo, PSDB e Democratas, enfrentam uma crise agravada com a criação do PSD pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, apadrinhado político de Serra, e que levou consigo vários integrantes de ambas as siglas, além de declarar a nova sigla como governista.

O momento de turbulência na oposição ocorre em meio a debates sobre a fusão entre PSDB, DEM e PPS, confirmados por partidários tucanos. Segundo o tucano, esse período é "passageiro".

"Não se trata de um vácuo, se trata de um trabalho coletivo... A oposição está se adaptando, se ajustando, se preparando para esse período", afirmou Serra.

O ex-governador avaliou também os primeiros meses do governo Dilma. "É pouco tempo para se avaliar um governo, mas até agora, ao meu ver tem se mostrado hesitante."

Serra considerou a inflação "galopante" como uma "herança adversa" do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e criticou o que chamou de "âncora cambial", ou a valorização do real, como medida anti-inflacionária. "Não dá para combater a inflação fazendo o trem-bala."

"A política econômica vem caminhando, já desde o governo anterior, para impasse, como o que está acontecendo hoje", disse.

