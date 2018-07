Serra afirma que campanha de Dilma se vale de 'jogo sujo'

"É jogo sujo de campanha. E aí faz a estratégia de pega ladrão: o sujeito bate a carteira de alguém, enfia a carteira no bolso e sai gritando 'pega ladrão, pega ladrão'. É isso que eles estão fazendo", acusou o candidato em entrevista a jornalistas.

O tucano fez as declarações referindo-se à entrevista concedida por Dilma ao Jornal da Globo e veiculada na madrugada desta terça-feira, na qual ela afirmou que o PSDB "tem uma trajetória de vazamentos e grampos absolutamente expressiva".

"Na verdade, o PT está assumindo a estratégia de sempre: as vítimas são culpadas", disse Serra.

Desde junho, vêm sendo divulgadas denúncias de quebra de sigilo fiscal de tucanos, confirmadas pela Receita Federal, que apontou um "balcão de venda de sigilos". A Receita descartou vinculação político-eleitoral na questão.

O tucano esteve no bairro de Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo, onde caminhou acompanhado do candidato ao governo do Estado pelo PSDB, Geraldo Alckmin, líder nas pesquisas.

Ele aproveitou para fazer promessas na área da educação, como implementar o segundo professor na sala de aula e diminuir pela metade o número de alunos que não conseguem aprender a ler e escrever na primeira série do ensino fundamental.

(Reportagem de Fernando Cassaro)