Serra agita Mancha Verde, mas diz torcer para 'a melhor' O governador de São Paulo, José Serra, chegou ao Sambódromo do Anhembi pouco antes do início dos desfiles e, junto com o prefeito Gilberto Kassab, caminhou pela avenida saudando as arquibancadas. Os dois foram aplaudidos e Serra, que é palmeirense, levantou a torcida da Mancha Verde, escola que também desfila hoje. "Estou com gás. Daria para ficar a noite inteira, mas ainda não sei se vou ficar", afirmou o governador. Questionado sobre a escola do coração, Serra foi ''político'': "Torço para a melhor". Serra e Kassab assistem os desfiles no camarote oficial da Prefeitura de São Paulo.