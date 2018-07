Serra anuncia Alckmin em secretaria de governo O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), anunciou nesta segunda-feira o ex-governador Geraldo Alckmin como novo secretário estadual de Desenvolvimento, marcando uma aproximação entre os dois tucanos. A vaga era ocupada pelo vice-governador, Alberto Goldman. "O Geraldo me parece uma opção excelente para esta área que está em expansão e que trouxe uma herança do governo dele... Será um privilégio contar com a experiência e a capacidade administrativa dele e tenho certeza que ele trará uma contribuição preciosa", afirmou Serra em pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes. Alckmin se disse honrado com o convite. "Vou trabalhar de manga arregaçada, dando continuidade ao trabalho de Goldman. Essa secretaria tem um papel relevante e tem ajudado muito o Brasil nesse momento de crise já que nessas horas investir, gerar renda e emprego é o melhor remédio", disse. Estremecidos até agora, Serra e Alckmin enfrentaram embates dentro do PSDB nas duas últimas disputas eleitorais. No ano passado, Alckmin venceu a indicação do PSDB para concorrer à prefeitura de São Paulo e acabou derrotado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM) ainda no primeiro turno. O candidato do DEM, que sucedeu Serra na prefeitura, era a opção do governador desde o início da disputa, que rachou o partido. Os dois tucanos já haviam se enfrentado em 2006, quando disputaram a indicação do partido para concorrer à Presidência da República. Alckmin foi o escolhido pelo PSDB e perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-governador estava sem cargo público desde 2006, quando deixou o governo estadual. A próxima batalha será em 2010, quando Serra pretende disputar a Presidência (perdida em 2002 também para Lula) e Alckmin cogita tentar o governo do Estado.