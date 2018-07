Serra avalia que medidas contra gripe suína são satisfatórias

De acordo com Serra, o governo de São Paulo está trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde. Serra disse apoiar também a recomendação do Ministério da Saúde para que brasileiros evitem viagens à Argentina. "É uma medida de impacto econômico, mas necessária porque quase 40% dos casos são de pessoas que vieram de Buenos Aires", afirmou. Os dados mais recentes apontam 522 casos de pessoas infectadas no Brasil registrados até às 17 horas de ontem, 70 casos a mais do que o registrado na quinta-feira. O Estado de São Paulo foi o que registrou maior crescimento de casos - 43 novas ocorrências -, atingindo 260 no total.