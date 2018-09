Serra cita Marina e Chico Mendes na TV; Dilma exalta mulher

"Esse é o Brasil que está nascendo nos jovens. A consciência de que nós podemos conciliar crescimento econômico e preservação do meio ambiente. A luta pela defesa do meio ambiente no Brasil foi a luta do Chico Mendes. Hoje, é do Partido Verde, da Marina. É do Brasil inteiro. E, em nome dessa economia verde, eu digo: vamos fazer um governo das pessoas de bem. Governo de união, acima dos partidos e a favor do Brasil", disse Serra. Marina, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, obteve cerca de 20 milhões de votos, um eleitorado agora cobiçado tanto por Serra, como pela adversária petista Dilma Rousseff. Antes, o programa tucano apresentou uma atriz criticando o "papelão de Dilma no primeiro turno". "Dilma, cá entre nós, de mulher para mulher: que papelão você fez no primeiro turno. Todo mundo viu. Qualquer coisinha você corria para chamar o Lula. Dilma, faz tanto tempo que nós, mulheres, já somos independentes, temos a nossa própria opinião, andamos com as nossas próprias pernas", disse.

"É. Estou vendo que você já chamou o Lula de novo. E para quê? Para olhar 16 anos para trás e por defeito no governo Fernando Henrique. Cá entre nós, Dilma, se o seu governo arrumou alguma coisa, não fez mais do que a obrigação, certo? E se, em oito anos, não arrumou, pega muito mal você vir por defeito agora, concorda? Bem, Dilma, pense nisso e fica com Deus, tá?", completou.

A campanha tucana mantém a comparação entre Dilma e o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment em 1992. De acordo com o programa, Collor foi o último "desconhecido" a assumir o governo. Portanto, conclui o quadro, é necessário votar em alguém conhecido, com ficha limpa e que já fez algo pelo país.

Ao mostrar propostas para a educação, o candidato tucano direciona seu discurso aos mais jovens e alfineta o atual governo. "A maioria deles, eu tenho certeza, está desiludida com a política, com escândalo, mensalão, problema nos Correios, desvio de dinheiro público. Mas eu sinto que há uma esperança", afirmou Serra.

Já o programa da candidata do PT, mostrou toda a trajetória de vida da petista, desde o nascimento em Belo Horizonte até a participação no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa também ressaltou a capacidade feminina para ocupar funções de comando, falando de seu pionerismo em algumas áreas, como seu período à frente do Ministério de Minas e Energia (2003-2005).

"Muitas vezes as mulheres foram, pelo menos, secretária de educação. Agora, havia certas áreas em que era como se estivesse escrito na porta: 'Vetada a entrada de mulheres'. (Isso) porque também tem o estereótipo, né? Frágil e meiga. A gente é frágil e meiga, mas não é só frágil e meiga. Somos capazes de decidir, temos posição, somos assertivas", disse Dilma no depoimento.

A propaganda destacou a participação da candidata na criação do programa Luz para Todos e, seguindo a estratégia adotada para o segundo turno, aproveitou para disparar contra o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). "Você não faz um programa desse sem ser gratuito. Não faz. Sabe por que nunca fizeram? Porque queriam cobrar. Cobrar de quem é mais pobre. Como é que você pode cobrar de quem não tem nada, nem luz? Era assim que era na época do FHC. Queriam cobrar", afirmo Dilma.

O programa da petista enfatiza ainda mais as diferenças entre os chamados governos Lula/Dilma e FHC/Serra quando um ator mostra coisas como carro, carne e universidade que, no passado, eram alcançadas apenas pelos ricos. Segundo a comparação, para os pobres sobravam apenas o desemprego, o arroz e o feijão mais a escuridão na roça. "Para eles, apenas os ricos pareciam ter o direito de serem felizes", disse um dos apresentadores do programa.

(Por Fernando Cassaro)