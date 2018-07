Serra cobra de Jobim relatório sobre Guarulhos O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), cobrou hoje do ministro da Defesa, Nelson Jobim, rapidez na conclusão de um relatório da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) sobre o Terminal 3 do aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O documento vai complementar as informações do regulamento de concessão, já lançado, para a construção de uma linha de trem ligando o centro da capital paulista ao aeroporto de Guarulhos.