Serra come carne suína e reclama de edição 'desonesta' Após virar hit na internet com uma declaração editada sobre a gripe suína - Influenza A (H1N1) -, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), almoçou hoje com produtores de carne de porco, na capital paulista, para atestar a segurança do alimento. No dia 27, em Ribeirão Preto, no interior do Estado, o governador disse que a gripe era transmitida "dos porquinhos para as pessoas quando eles espirram ou quando a pessoa chega perto do nariz do porco". Desde então, vídeos com a declaração, que segundo ele é fruto de uma "montagem desonesta", lideram a audiência no site YouTube.