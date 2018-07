Serra comemora aprovação do Orçamento de São Paulo O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), comemorou hoje a aprovação do Orçamento para 2009. A peça para o próximo ano foi aprovada ontem na Assembléia Legislativa e corresponde a R$ 118,2 bilhões. Segundo Serra, a expansão dos investimentos contida na peça orçamentária "é a melhor contribuição do governo do Estado, do setor público paulista, para enfrentar a crise no Estado e no Brasil". Serra afirmou que o volume total de investimentos será de R$ 20,6 bilhões, o que corresponde a um aumento de 44% em relação ao executado neste ano. Na comparação com o orçamento aprovado para 2008, o aumento é de 68%. "O governo entra bem calçado (em 2009)", apontou o governador. "É um financiamento responsável dos investimentos e é a melhor contribuição que São Paulo está fazendo para o enfrentamento da crise." Segundo Serra, a expansão dos investimentos ajuda a manter o emprego e a estimular a atividade econômica. "Estradas melhores, Rodoanel, rede de hospitais de reabilitação, tudo isso melhora as condições produtivas no Estado de São Paulo." Ele não citou 2010 especificamente (ano de eleições presidenciais e para governador), mas afirmou que os recursos estão "praticamente assegurados para manter esse investimento ascendente". O governador falou com a imprensa após entregar os prêmios aos vencedores do sorteio da Nota Fiscal Paulista. Ele estimou que cerca de 2,6 mil consumidores e 12,3 mil pessoas jurídicas contribuíram para o projeto, ajudando na fiscalização tributária. Ao final da cerimônia, Serra adotou um discurso nacional. "Tomara que isso pegue no resto do Brasil", afirmou. O governador é cotado como pré-candidato para a sucessão presidencial de 2010.