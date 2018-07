Serra comemora Kassab enquanto Marta lamenta campanha Gilberto Kassab, provável vitorioso da disputa pelo comando da prefeitura paulistana deixou a cabine de votação neste domingo evitando a comemoração antecipada. O governador José Serra, entretanto, não escondeu a satisfação de ver seu apadrinhado impor uma derrota ao PT de Marta Suplicy, que teme sair da eleição menor do que entrou. Logo cedo, o candidato do DEM e atual prefeito de São Paulo deixou seu comitê de campanha animado pelos números das últimas pesquisas de intenção de voto, que apontaram para uma vitória folgada dele sobre Marta. O prefeito evitou a comemoração antecipada, mas não escondeu que o clima permitiria a celebração. "Existe uma expectativa muito otimista e essa expectativa é que dá o ambiente de vitória", disse Kassab. O governador tucano foi mais explícito na comemoração e destacou também os efeitos positivos da vitória de Kassab para a aliança entre o DEM e o PSDB, elemento importante na disputa pela Presidência da República em 2010. "A nossa aliança e os nossos partidos, sem dúvida nenhuma, saem fortalecidos porque é a garantia de uma boa administração aqui em São Paulo e uma excelente parceria entre o governo do Estado e prefeitura", disse Serra a jornalista, ao chegar em um ônibus particular para votar com Kassab. IMAGEM ARRANHADA Sem o mesmo entusiasmo, Marta também votou pela manhã e deixou claro sua insatisfação com o resultado da campanha. "Achei que foi uma campanha bastante desqualificadora da minha imagem", disse a petista a jornalistas na sede do sindicato dos engenheiro de São Paulo, antes de votar. "Notei que somos sempre penalizados. E eles, raramente. Ele sempre saía como o rapaz bonzinho porque isso (os ataques) não saía da boca do candidato. Saía da boca de outros, saía das musiquinhas", afirmou a candidata. Kassab tirou de Marta vários minutos de inserções gratuitas no rádio e na TV por conta de ataques e insinuações da adversária. A principal delas diz respeito a uma propaganda eleitoral da petista que teria levantado suspeitas sobre a sexualidade do candidato do DEM, o que foi criticado até por membros do PT. A grande preocupação de Marta, segundo um interlocutor da candidata que pediu para não ser identificado é "não sair menor da disputa do que entrou". "Vai depender do resultado das urnas. Se ela sair muito menor do que na disputa com Serra em 2004, talvez isso cause essa sensação", afirmou a fonte. PLANALTO 2010 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que votou em São Bernardo do Campo, tentou minimizar a influência que as disputas municipais podem ter na eleição presidencial de 2010. Ao mesmo tempo, o presidente fez questão de destacar o tom atípico da campanha pelas prefeituras, sem ataques ao governo federal. "Ninguém falou mal do governo federal ou do presidente Lula", disse ele a jornalistas, após votar acompanhado da primeira-dama, Marisa Letícia, do candidato petista à prefeitura de São Bernardo, Luiz Marinho, e do seu vice, o deputado federal Frank Aguiar (PTB). O presidente evitou fazer análises sobre o desempenho de candidatos petistas, dizendo-se apenas "confiante" em vitórias petistas "em todas as cidades que estamos disputando". Quando indagado sobre se houve falhas na campanha de Marta, Lula se esquivou e atribuiu o bom desempenho de alguns candidatos da oposição ao fato de o Palácio do Planalto não perseguir adversários. "Candidatos do PSDB, do DEM, de qualquer partido, trabalharam com as obras do governo federal. Acho que estamos ajudando a eleger todos os partidos, porque não houve perseguição na distribuição das verbas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)", disse. (Reportagem de Carmen Munari, Alice Assunção, Maurício Savarese e Alberto Alerigi Jr.)