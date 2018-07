Serra condecora ala do PMDB alinhada a tucanos para 2010

No momento em que a cúpula governista do PMDB pressiona pela formalização de uma aliança de apoio à candidatura da ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) à Presidência, representantes do setor mais alinhado ao governador de São Paulo, José Serra (PSDB), baixaram em peso ontem na capital paulista para participar de um evento com o tucano. Os senadores Jarbas Vasconcelos (PE) e Pedro Simon (RS), além do governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, entre outros, receberam das mãos de Serra a honraria mais elevada do Estado, a Ordem do Ipiranga.

O ex-governador Orestes Quércia (PMDB), que defende publicamente o apoio da legenda a Serra, também compareceu ao encontro. Na semana passada, o PMDB serrista esteve com o presidente licenciado da legenda, Michel Temer, para pedir que não seja oficializada nenhuma aliança neste ano. Serra também propõe, no PSDB, que as candidaturas sejam tratadas apenas no início de 2010.

Embora o discurso oficial fosse de que a reunião era só para prestar homenagens por serviços ao País e a São Paulo, os pronunciamentos sugeriram algo mais. "É difícil ser governador de São Paulo e não ter asas grandes em direção ao Planalto. Muito difícil. Não consigo imaginar", disse Almino Affonso, ex-ministro do governo João Goulart, sob risos e aplausos.

Almino recebeu a honraria e foi eleito porta-voz dos homenageados. Além dele, ganharam a Ordem do Ipiranga o ex-presidente Itamar Franco (PPS), os ex-ministros Miguel Reale Júnior, José Gregori, José Carlos Dias e membros da oposição ao governo federal, como o presidente do PPS, Roberto Freire, e o ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio (PSOL). Não alinhado ao grupo havia apenas Márcio Thomaz Bastos, que foi ministro da Justiça do governo Lula.

PROJETO DE NAÇÃO

No início da tarde, Serra negara qualquer caráter político do encontro. No discurso, disse que o País precisa de um "projeto de nação". "Estou convencido de que nos falta um projeto de médio e longo prazos. Falta uma visão de país em seu conjunto. Precisamos, mais do que nunca, de um projeto de país, de nação. E aqui esse é mais um denominador comum entre todos os nossos homenageados."

Pouco antes, havia arrancado risadas da plateia. "Itamar foi o único presidente desde Artur Bernardes que fez seu sucessor. Espero que continue sendo o único por algum tempo."

Itamar, cotado para vice de Serra, evitou falar do assunto e citou o outro presidenciável tucano, o governador de Minas, Aécio Neves. Simon também despistou. "Defendo uma candidatura própria do PMDB, mas estou sozinho. Agora, vejo que o Serra é indiscutivelmente um grande candidato."