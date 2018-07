Serra confirma plano de nova estrada entre Rio e SP O governador do Estado de São Paulo, José Serra, detalhou hoje informações sobre a construção de uma nova via entre São Paulo e Rio de Janeiro, após participar de um fórum no Rio. Serra foi questionado por jornalistas sobre o assunto e explicou que foi uma idéia já comentada pelo telefone com o governador do Rio, Sérgio Cabral. De acordo com ele, a idéia seria estender até ao Rio a avenida Ayrton Senna, que atualmente vai até as cidades de São José dos Campos e de Taubaté, no interior de São Paulo. "Serão 130 quilômetros no Rio e 130 quilômetros em São Paulo", explicou Serra. "Teremos uma outra via de grande qualidade", acrescentou. O governador considerou que a região do Vale do Paraíba, nas proximidades de Rio e de São Paulo, tem crescido muito no âmbito econômico, e se transformou em um "grande pólo de desenvolvimento". Na análise do governador, a nova via daria mais mobilidade e acesso dessa região à outras, nos dois Estados. Sem citar números sobre quanto custaria o empreendimento, o governador afirmou que a nova estrada poderia ser viabilizada por concessão. "Temos que aproximar a economia do Rio com a de São Paulo", disse. Serra participou do Fórum Especial "Como ser o melhor dos Brics", que se realiza de hoje até sexta-feira, no Rio de Janeiro.