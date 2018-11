Serra critica abordagem da lei antifumo pela imprensa

Serra também reclamou do tratamento dado pela imprensa quando às multas impostas pelo governo para o comerciante que tolerar o fumo. "Quando a gente fala ''a multa é de R$ 700,00 a R$ 3 milhões'', a manchete é: ''Multa é de R$ 3 milhões''. No dia seguinte, aparece ''Multa de R$ 3 milhões'' e a coisa vai se perdendo. Não acredito que vai haver nenhum dono de estabelecimento que vai ficar sofrendo multas crescentes. Só se for maluco", comentou o governador.

Outro exemplo é em relação às punições, disse o governador: "A mesma coisa é com relação à PM (Polícia Militar) prender; não se trata nada disso. Imagina alguém que começa a fumar em lugar proibido, perto de crianças inclusive, e não quer parar de fumar. Se for cumprir a lei, o sujeito tem que ser tirado do local. Mas não acredito que isso vá acontecer. Algum ou outro indivíduo que queira ter seus 15 segundos de glória pode querer fazer isso para aparecer na mídia, mas não acho que esse vai ser um comportamento crescente", comentou.

O governador citou uma pesquisa internacional e a experiência da proibição de fumo em aviões para se defender da reclamação de comerciantes que alegaram prejuízo com a lei. "Em Nova York essa lei até aumentou a frequência e ninguém deixou de viajar de avião". No final, Serra lembrou de uma passagem com o ex-governador André Franco Montoro. "O Montoro tinha asma e portanto o negócio de cigarro era fatal para ele. Então, ele dizia: ''Você jogar fumaça em mim é como eu tomar chope e jogar (o xixi) depois em cima de você.''"