Serra defende autoridade metropolitana para transportes O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), defendeu a criação de uma autoridade metropolitana para combater o caos no trânsito da Grande São Paulo e de outras regiões metropolitanas do País. Em discurso na Conferência Internacional Urban Age, ontem, ele apontou o modelo americano de gestão, com representantes e orçamento para decidir sobre transporte, educação, segurança e saneamento de conglomerados urbanos, como o que deve ser implementado no Brasil. Serra também apontou a divisão dos tributos feita pelo governo federal e o atual sistema eleitoral como principais ?fatores negativos? que impedem investimentos nas grandes cidades. ?Em São Paulo, o problema central é de governabilidade. No Brasil, não existe instrumento metropolitano de gestão. Eu defendo a autoridade metropolitana dos transportes, que não seja do governo do Estado nem das Prefeituras. Uma autoridade da qual o governo do Estado e as prefeituras participem, mas que tenha poder decisório, e inclusive orçamento, e isso implica mexer na Constituição?, disse Serra. Serra explicou à platéia, formada principalmente por sociólogos, arquitetos e urbanistas estrangeiros, que o atual modelo tributário faz com que o governo federal arrecade muito das grandes cidades e repasse baixas quantias a esses municípios. ?O caso da capital é especialmente dramático: de cada US$ 10 que um paulistano paga de imposto, US$ 1,5 fica com a Prefeitura, US$ 2, com o governo estadual e US$ 6, com o governo federal.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.