Serra desempata com Haddad e está em 2o em São Paulo--Datafolha

Serra, que oscilou um ponto para cima em relação à pesquisa anterior, realizada em 10 e 11 de setembro, beneficiou-se da variação de Haddad de 17 para 15 por cento. Na sondagem anterior, realizada entre os dias 11 e 12 de setembro, ambos estavam em empate técnico, com 20 e 17 por cento, respectivamente, dentro da margem de erro de três pontos.

A margem de erro da pesquisa realizada esta semana é de dois pontos para mais ou para menos, o que faz com que Serra desponte à frente de Haddad na disputa pela segunda posição.

Russomanno cresceu de 32 para 35 por cento, retomando o patamar do início do mês, após ter oscilado os mesmos três pontos para baixo no levantamento de 10 e 11 de setembro em comparação com pesquisa dos dias 3 e 4.

No panorama atual, Serra e Russomanno disputariam um segundo turno -- com Russomanno vencendo com 57 por cento contra 31 por cento de Serra, segundo simulação do Datafolha.

O candidato Gabriel Chalita (PMDB) ficou estável com 8 por cento, de acordo com a pesquisa, seguido por Soninha Francine (PPS), que oscilou 1 ponto para baixo e aparece com 4 por cento.

A pesquisa, que entrevistou 1.800 pessoas nos dias 18 e 19 de setembro, foi divulgada nesta quinta-feira pelo jornal Folha de S.Paulo.

(Por Daniela Ades)