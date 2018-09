Serra destaca parceria com Prefeitura em inauguração O governador José Serra disse hoje, durante inauguração da Ponte Estaiada, no Brooklin, que a parceria entre o governo do Estado e a prefeitura da Capital "é muito crucial para os destinos de São Paulo". Serra destacou a cooperação entre o Estado e a prefeitura para a construção da ponte, denominada Octavio Frias de Oliveira, que liga a avenida Jornalista Roberto Marinho à Marginal Pinheiros. "Começou quando eu era prefeito e o Alckmin (Geraldo Alckmin) governador de São Paulo; continuou na gestão do Cláudio Lembo; e se intensificou com o prefeito (Gilberto) Kassab." A ponte Octavio Frias de Oliveira começou a ser construída em 2003 e o valor total da obra soma R$ 260 milhões. Durante a cerimônia de inauguração houve manifestações contra a obra. Uma das faixas de protesto leva a inscrição "Operação Urbana Praias Espraiadas Casas Despejadas" e faz referência às 8.500 famílias que foram desalojadas para a que a obra fosse erguida.