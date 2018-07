Serra destaca saúde e Dilma repete biografia no horário da TV

A saúde foi a tônica do programa do candidato tucano. Apresentou Serra como homem de coragem ao "peitar" laboratórios para criar os medicamentos genéricos e o tratamento da Aids quando ministro da Saúde.

Elegeu as drogas como novo "inimigo" das famílias e dedicou parte do tempo ao crack, cujo combate "deve ser, sim, responsabilidade do presidente da República", segundo Serra.

Já o programa de Dilma repetiu a biografia da petista apresentada na terça-feira. Intercalou depoimentos de Dilma, seus companheiros do passado e falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Principal cabo-eleitoral de sua ex-ministra, Lula teve participação reduzida. Em um dos trechos, se disse orgulhoso com a possibilidade de passar a faixa presidencial a uma mulher.

A petista rebateu a principal arma da oposição --o ataque à sua inexperiência política: "Eu estou muito tranquila comigo mesmo. Eu acho que estou preparada... A minha vida me trouxe aqui".

Com uma trilha sentimental ao fundo, o programa destacou um "novo Brasil" com o trabalho de Lula e Dilma, "pronto a eleger a primeira mulher presidente".

SEM "ZÉ"

O jingle tucano, que apresentava Serra como "Zé" e mencionava o presidente Lula, usado no programa de estreia há dois dias, não constou da edição desta noite.

Na abertura do horário do PSDB, apareceram Serra e Lula juntos, sob a voz de um locutor: "Serra e Lula, dois homens de história. Dois líderes experientes".

Na comparação com a sua principal rival, líder das pesquisas, a narração acrescentou: "Serra, o homem mais preparado para comandar o Brasil. Serra, a vivência que a Dilma não tem".

Com tempo inferior a 1 minuto e meio na TV, Marina Silva (PV) teve sua biografia apresentada com falas de eleitores que contavam trechos de sua vida.

(Por Hugo Bachega)