Serra deve decidir se é o nome da oposição, diz assessor de Lula

"Se ele insistir nessa tecla, essa tecla aí é aquela que no computador se chama 'delete'. Só que ele que vai se deletar", disse Marco Aurélio a jornalistas em Brasília. "Ele tem de definir quem ele é", acrescentou.

"O grande problema é que o Serra não se definiu em 2002. Ele não assumiu que era um candidato do governo e, agora, não assumiu se é ou não da oposição", afirmou o assessor após evento no Palácio do Itamaraty.

Garcia disse ainda ser um erro a tática da oposição de tentar desqualificar Dilma ou dizer que a candidata está à "sombra de Lula", porque ela teve, segundo ele, "papel fundamental" nas ações do governo.

"O governo Lula é a Dilma também. Ela deu substância ao governo", declarou.

(Reportagem de Natuza Nery e Maria Carolina Marcello)