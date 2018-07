Serra diz na TV que ao governar não precisará pedir autorização

"Eu vou começar governando já no primeiro dia. Dando continuidade e criando soluções novas", disse. "Eu não vou precisar ficar perguntando nem pedindo autorização pra ninguém. Eu to acostumado."

Serra reiterou que não chegou agora na vida pública, que já foi deputado, senador, ministro, prefeito e governador. "Não foi nenhum padrinho que me trouxe aqui", afirmou Serra. A campanha do tucano tem explorado a falta de cargos no currículo de Dilma Rousseff, candidata escolhida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O programa explorou obras da gestão de Serra, como o "maior programa de urbanização de uma favela da América Latina". Mostrou residências em Heliópolis, favela na capital paulista, um "benefício para 100 mil moradores". E diz: "A Dilma nunca veio aqui. Só apareceu agora na véspera da eleição."

Em outro bloco, com slogan "o Brasil que a Dilma mostra na tevê não é o Brasil que a gente vê", um apresentador entrevista pacientes que falam sobre o atendimento deficiente de Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), no Rio de Janeiro, que se queixam do serviço.

"Todo mundo sabe como anda a saúde no Brasil", diz o apresentador.

O programa de Dilma Rousseff (PT) explorou a força feminina com uma série de imagens em preto-e-branco, dando tom emotivo ao depoimento de várias mulheres e crianças.

"Hoje, mulheres e homens trabalham lado a lado ajudando a construir o Brasil", relatava um narrador, enquanto mostrava obras do governo federal em algumas regiões do país.

A campanha de Dilma trouxe ainda exemplos de mobilidade social, como o aumento da classe média e a redução da pobreza, promovida com o crescimento econômico.

Mais uma vez elencou a distribuição de renda e, ao final, mostrou o avanço de Dilma nas pesquisas eleitorais em relação a seu principal adversário, afirmando que, se as eleições fossem hoje, a petista venceria no primeiro turno.

A candidata do PV, Marina Silva, em terceiro lugar nas pesquisas, partiu para o ataque a Dilma e Serra, à sua frente na intenção de votos.

"O dois candidatos que ocupam o tempo todo da tevê fazem uma campanha de chantagem emocional como se o povo fosse menino pronto para ser enganado", disse.

Segundo ela, que elencou diversos problemas a serem enfrentados, o Brasil é diferente do que ambos pintam na tevê. E fez um apelo aos eleitores para "decidir a eleição no segundo turno".

(Por Maria Pia Palermo)