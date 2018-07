Serra diz que Dilma desrespeita eleitor ao cantar vitória

"Eu acho que essa declaração tem uma certa falta de respeito para com as pessoas. É alguém sentando na cadeira a mais de um mês da eleição", disse Serra a jornalistas.

"Me pareceu uma atitude pouco respeitosa com os eleitores", complementou.

A candidata petista fez a declaração no sábado, quando foi divulgada mais uma pesquisa na qual aparece em primeiro lugar na disputa. Segundo o Ibope, Dilma tem 51 por cento da preferência do eleitorado, contra 27 por cento de Serra, uma vantagem de 24 pontos percentuais e ganharia no primeiro turno.

O candidato esteve neste domingo na Associação dos Nordestinos do Estado de São Paulo (Anesp), acompanhado da sua esposa Monica Serra.

Serra fez um discurso recheado de promessas para a região Nordeste do país --onde o PT tem grande força--, como irrigar regiões mais áridas. Ele convocou a plateia a pedir votos das famílias que continuam na região.

"Eu queria pedir para vocês que me conhecem mais de perto que escrevam pras suas famílias no Nordeste", disse Serra ao final do evento.

(Por Fernado Cassaro)