Serra diz que é a favor da união civil homossexual

"A questão do casamento propriamente dito é uma questão que está ligada à igreja. Agora, a união em torno de direitos civis ela já existe, inclusive, na prática no Judiciário. Eu sou a favor", afirmou o tucano a jornalistas.

Ele afirmou que os compromissos da petista com a igreja são pessoais. "Ela tem lá os problemas dela, que diz uma coisa e outra hora diz outra. Deixa ela encaminhar os problemas dela", disse.

Serra deu as declarações após assinar carta de compromisso com o movimento da luta contra a Aids.

Na véspera, Dilma Rousseff (PT) reuniu-se com líderes evangélicos em Brasília e, segundo relato de participantes do encontro, ela teria se comprometido em divulgar um documento com a garantia de não enviar ao Congresso projetos prevendo a alteração da lei sobre o aborto e sobre casamento entre homossexuais.

Serra não comentou as últimas pesquisas divulgadas entre quarta e esta quinta-feira. Na CNT/Sensus, a mais recente, Dilma tem 4,1 pontos percentuais a mais que Serra. Ela está com 46,8 por cento ante 42,7 por cento do tucano.

Nesta tarde, Serra participa de evento com o senador eleito Aécio Neves e lideranças regionais em Belo Horizonte. Serra espera reverter o resultado do primeiro turno no Estado, quando obteve 30,76 por cento, e Dilma, 46,98 por cento.

"Acho que já está mudando (o cenário em Minas Gerais). E, se Deus quiser, nós vamos ganhar", disse Serra.

(Reportagem de Hugo Bachega)