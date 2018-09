Serra diz que saída de secretário-adjunto não preocupa

O governador de São Paulo, José Serra, afirmou nesta terça-feira, 6, que a saída do secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Pública de Estado, Lauro Malheiros Neto, não é uma situação preocupante para o seu governo. VEJA TAMBÉM SSP divulga carta de demissão de Lauro Malheiros Neto Escuta indica que achaques provocaram ataques do PCC De acordo com Serra, Malheiros alegou inocência a respeito das denúncias que foram divulgadas envolvendo seu nome, mas pediu para deixar o cargo sob a alegação de que não gostaria de prejudicar a condução dos trabalhos neste setor. Malheiros entregou hoje sua carta de demissão ao governador José Serra. Ele justificou ter razões pessoais para se afastar do cargo e disse que a decisão foi tomada para se defender das acusações de envolvimento com Augusto Pena e José Roberto de Araújo, policiais suspeitos de achacar e seqüestrar integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).