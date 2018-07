Serra do Sol: demarcação contínua já recebeu 5 votos Cinco ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram pela demarcação contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol, localizada em Roraima. O ministro Eros Grau conclui o seu voto favorável à demarcação contínua. Também já se manifestaram favoravelmente à demarcação continua os ministros Carlos Ayres Britto (relator), Carlos Alberto Menezes Direito e Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski. O ministro Marco Aurélio Mello pediu vista do processo, mas o presidente do tribunal, Gilmar Mendes, decidiu manter a sessão para que os outros ministros pudessem apresentar seus votos ainda hoje.