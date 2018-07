Serra e Kassab discutiram o recuo no corte da limpeza

Apesar das recentes baixas tucanas na gestão Kassab e de críticas de setores do PSDB ao seu governo, o prefeito continua aberto à influência do governador e padrinho político. As principais decisões de Kassab ainda são submetidas a Serra. "Os dois jogam juntos", diz um integrante do primeiro escalão do governo. Recentemente, setores do DEM passaram a ventilar a ideia de lançar Kassab a governador - mais um movimento do partido a fim de evitar que seja indicado o ex-governador Geraldo Alckmin do que uma ação política real.

O PSDB, no entanto, se preocupa com o desgaste que as medidas impopulares e os recuos do prefeito podem causar nos planos do partido de voltar à Presidência da República em 2010. Serra é o nome mais bem cotado nas pesquisas para disputar a eleição presidencial do ano que vem. A gestão de Kassab ainda é associada a Serra por grande parte do eleitorado. A preocupação de tucanos com os rumos da gestão Kassab foi levada ao governador após a decisão da Prefeitura de cortar 20% da verba de varrição e 10% na coleta de lixo, tida como a gota d"água dentro do PSDB.

Avalia-se, internamente, que algumas das medidas tomadas por Kassab têm até justificativa técnica, mas caem muito mal na opinião pública e servem de munição aos ataques dos adversários. Os tucanos também afirmam que o prefeito não soube traçar uma estratégia de comunicação eficaz para levar a público as medidas impopulares.

A pressão sobre Kassab não foi só política. O prefeito também estava prestes a enfrentar uma rebelião de subprefeitos quando decidiu recuar do corte nos contratos de limpeza pública. Segundo um subprefeito ouvido pelo Estado, o corte estava afetando serviços básicos do dia a dia, como poda de árvores e varrição, considerada uma operação de guerra.

"A gente implorou para ele não fazer isso. A pressão foi muito grande. Ele acreditou que bastava fiscalizar melhor e fazer uma gestão eficiente que tudo daria certo. Foi um erro."