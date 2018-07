Serra e Kassab entregam moradias em favela de SP O governador José Serra (PSDB) e o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSDB), estiveram neste domingo, 13, em Heliópolis para a entrega de 221 moradias e 13 boxes comerciais. As unidades habitacionais foram entregues com toda a infra-estrutura urbana necessária. Já os boxes fazem parte de um projeto de geração de renda na região. José Serra explicou que "essa é uma obra conjunta do Governo do Estado, através da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), e da Prefeitura". As moradias entregues fazem parte de um programa de urbanização da favela Heliópolis, que teve início em novembro de 2005 e está previsto para ser concluído em outubro deste ano. Entre as obras de urbanização previstas no plano, estão a construção de unidades habitacionais, pavimentação de ruas, instalação de rede de distribuição de água e esgoto, canalização dos córregos Sacomã e Independência, além de implantação de equipamentos de lazer e área verde. "Estamos transformando Heliópolis num bairro. Está deixando de ser favela e virando bairro", afirmou Serra.