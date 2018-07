Serra: eleições mostraram que povo não quer monopólio do poder O governador José Serra aproveitou a vitória do prefeito Gilberto Kassab (DEM) na disputa paulistana para dar um recado àqueles que acreditam que é possível no Brasil haver uma força política hegemônica. "O Brasil ganhou a pluralidade e a diversidade, essa eleição mostra que o povo brasileiro não quer que nenhum partido, nenhuma força tenha o monopólio do poder", disse durante discurso em São Paulo. "Mais ainda, pela votação do povo nós vemos que o povo não quer que nenhuma força, nenhum partido tenha o monopólio nem deve lutar pelo monopólio do poder", acrescentou. Para Serra, as urnas mostraram que perderam também "aqueles que sonham com o monopólio". Durante a entrevista coletiva, questionado se os comentários se referiam ao PT, Serra negou. "Eu falei de força política e de partido, não falei de nenhuma pessoa. Isso vale para todos os partidos, para todas as forças políticas", disse. "Ninguém tem no Brasil o monopólio. Nesta cidade foi um candidato do governo federal que perdeu, noutra um candidato do governo federal ganhou. Não foi nem o Lula que perdeu nem o Lula que ganhou, porque ele não foi candidato." (Reportagem de Carmen Munari)