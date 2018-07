Serra eleva o tom e diz que Dilma copiou suas propostas

Serra foi ministro da Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso e escolheu o setor como um dos temas prioritários de sua plataforma.

Sobre a CPMF, disse que não foi a oposição que derrotou a CPMF no Congresso, mas a própria base do governo que demorou muito para aprovar a proposta de emenda constitucional na Câmara, atrasando a tramitação no Senado, "em troca da nomeação do presidente de Furnas".

O tucano contou que recorreu, na época, ao ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci com sugestões para viabilizar a aprovação da matéria, mas já era tarde.

"É trololó, é falsidade, é mentira dizer que os problemas financeiros da saúde provêm do fim da CMPF", disse o candidato no congresso nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos nesta terça-feira. Dilma deve comparecer ao mesmo evento na quinta-feira.

Ele afirmou que a campanha adversária copiou sete de suas propostas, sobretudo para área de saúde.

Citou algumas: a ideia de criar uma defesa civil nacional anticatástrofes; o projeto 'mãe brasileira'; e os ambulatórios médicos de especialidades (o Ames). O candidato se comprometeu a fundar 154 ambulatórios em todo território nacional, a exemplo do que fez em São Paulo.

"Em geral, nesta campanha, tenho feito propostas e daí um a dois meses, a candidata do PT vem e faz a mesma proposta. Já fez sete", disse. "Acho que fica mais elegante dar o crédito, não precisa pagar direito autoral", irnonizou.

Falando de saneamento, atacou o troca-troca fisiológico, que encaminha investimento para áreas não prioritárias. Mas, após ter dado declarações fortes sobre loteamento de cargos públicos, Serra foi mais ameno.

"O apadrinhamento político, que é legítimo, porque isso cria as alianças, traz o Legtislativo para a nossa luta", disse. Ao Jornal Nacional, semana passada, afirmara que o objetivo da indicação política é a corrupção.

A uma plateia interessada nas propostas para hospitais filantrópicos e para a área de saúde em geral, prometeu investimentos de 12 bilhões de reais. "Não é muito, é uma questão de prioridade."

Serra disse, ainda, que se dedicará à formação de 500 mil técnicos de enfermagem. "Daqui a pouco eles vão copiar essa também."

"Na Presidência, nós vamos voltar com o proer das santas casas para poder proporcionar um alívio numa situação que é extramente crítica... por causa do abandono do governo, o grau de endividamento está intolerável", alfinetou.

No dia da veiculação do primeiro programa do horário eleitoral gratuito, em que não fez acusações contra o governo em sua peça para a TV, Serra foi forte nas palavras no evento desta tarde.

O comportamento pode indicar uma estratégia híbrida de bater em áreas específicas em que o Executivo federal é mal avaliado sem, ao mesmo tempo, se transformar no candidato anti-Lula.

(Reportagem de Natuza Nery e Maria Carolina Marcello)