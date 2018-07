Serra elogia ação contra jogos de azar via internet O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou hoje que a Polícia Civil atuou com eficiência na investigação sobre cassinos clandestinos via internet. Nesta terça, policiais desencadearam operação, com 358 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão em 12 Estados.